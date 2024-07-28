Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил жителей полуострова с Днём Военно-морского флота

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил военнослужащих и жителей региона с Днём Военно-морского флота России.

«Дорогие жители Камчатского края! Уважаемые моряки-тихоокеанцы! Искренне поздравляю вас с особым праздником для каждого жителя Камчатского края — Днём Военно-морского флота России.

История Камчатки неразрывно связана с историей флота. Моряки-тихоокеанцы являются поводом для гордости каждого из нас, продолжая славные традиции, которые на камчатских берегах заложили наши славные предки — Витус Беринг, Иван Елагин, Василий Завойко, Дмитрий Максутов, Петр Ильичёв и Николай Вилков. Благодаря вам, Камчатка остаётся и всегда будет надёжным форпостом нашей страны на Северо-Востоке.

Залогом этого является техническое перевооружение, которое происходит в Тихоокеанском флоте в последние годы. Приходят всё новые, более совершенные образцы оружия, новые корабли поступают на боевое дежурство. Но, главным, по-прежнему остаётся мужество и профессионализм личного состава.

Прямо сегодня в зоне специальной военной операции моряки-тихоокеанцы подтверждают, что любые поставленные задачи будут выполнены, а враг будет повержен. Об этом свидетельствует недавняя победа наших военных — освобождение села Урожайное в Донецкой Народной Республике.

Слова поздравлений сегодня звучат и в адрес ветеранов, которые многие годы отдали службе в военно-морском флоте. И сегодня продолжают передавать традиции и профессионализм подрастающему поколению.

Дорогие друзья! Я хочу пожелать мира и тепла в семье каждого из вас. Мирного неба и решения всех поставленных перед вами задач. С праздником с днем военно-морского флота России!» — поздравил Владимир Солодов.

Напомним, День Военно-морского флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».