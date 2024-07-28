Ирина Яровая поздравила камчатцев с Днём ВМФ

С Днем Военно-морского флота России вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поздравила весь личный состав и ветеранов.

«ВМФ России – это великая история побед, которые создавали и укрепляли могущество нашей страны. Это отважные герои, которые мужеством и доблестью во все времена защищали интересы и безопасность нашей страны и каждого из нас. Это гордость, уважение и благодарность всех граждан России.

От всего сердца желаю, чтобы семейный очаг на берегу всегда был наполнен уютом и любовью, а честь и слава российского флота, любовь и верность Родине всегда были главной движущей силой к новым победам и свершениям!

Уверена, Ваш личный успех всегда будет успехом России!», – пожелала Яровая.