Борис Невзоров поздравил военных моряков Камчатки с профессиональным праздником

Сенатор Российской Федерации Борис Невзоров поздравил военных моряков с профессиональным праздником.

«Уважаемые военные моряки, наши доблестные участники СВО, ветераны флота! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота России!

Сегодня мы с гордостью встречаем 328-ю годовщину со дня создания ВМФ России! В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех поколений, отдаем дань памяти тем, кто не вернулся из морских походов, но до конца выполнил свой воинский долг.

Рождение Русского флота более трёхсот лет назад сделало Россию Великой морской державой. Сегодня воины-тихоокеанцы демонстрируют мужество и героизм на фронтах специальной военной операции. В учебники истории навсегда войдут подвиги камчатских морпехов, такие как недавняя блестящая операция по освобождению села Урожайное в ДНР. Всегда на защите мира и справедливости, наши доблестные военные моряки сегодня с честью продолжают дело поколения победителей, сражаясь с мировым злом.

Низкий поклон нашим героям! Желаю крепкого здоровья, удачи в выполнении поставленных задач, надежного тыла, тепла любящих сердец и скорейшего возвращения домой! С нами Бог! Победа будет за нами, наше дело правое», – пожелал Невзоров.