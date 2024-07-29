Федеральной поддержкой в развитии транспортной доступности Камчатки заручился глава края

Министр транспорта РФ Роман Старовойт провел рабочую встречу с губернатором Владимиром Солодовым. Они обсудили вопросы развития дорожного хозяйства, создания интеллектуальной транспортной системы, а также модернизации аэропортовой сети региона. Старовойт подчеркнул, что Минтранс придает особое значение развитию транспортного комплекса в регионах страны.

«Совместно с коллегами на местах готовим новые нацпроекты по поручению президента нашей страны. В регионе сегодня стоят задачи по приведению в нормативное состояние дорог, а также вопросы развития аэродромной сети и речного транспорта», – сказал министр.

По итогам прошлого года через аэропорты субъекта перевезено более 960 тысяч пассажиров, а за 5 месяцев 2024 года – более 305 тыс. пассажиров (+ 6,5 %). В рамках программ поддержки региональных авиаперевозок и единой дальневосточной компании в этом году запланирована перевозка более 116 тысяч пассажиров по 9 маршрутам. Минтрансом на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 1,8 млрд рублей.

Владимир Солодов подчеркнул, что среди запросов граждан одно из первых мест занимает транспортная доступность территорий региона. Протяженность автомобильных дорог в Камчатском крае составляет более 2,3 тыс. км. Активно реализуются проекты в области дорожного хозяйства. Прорабатывается вопрос строительства обхода Петропавловска-Камчатского. Протяженность дороги – более 33 км. Также запланирована реконструкция подъезда к совхозу «Петропавловский» на участке протяженностью 4 км. Это I этап строительства автомобильной дороги к побережью Тихого океана, обеспечивающей транспортную доступность поселков Дальний, Заозерный и Халактырского пляжа.

«В Камчатском крае активно развивается дорожная сеть. По ней мы выполняем все показатели, связанные с нормативным состоянием дорог. Сейчас строится целый ряд важных транспортных артерий для города. Это и обход города, строительство которого запланировано со следующего года. Средства на него подтверждены на пятилетний период, поэтому в 2025 году рассчитываем приступить к практической реализации. Будем продолжать обеспечивать транспортную доступность туристических точек притяжения. Первой станет Халактырский пляж, уже в этом году запланировано завершение работ. Дальше сделаем более доступными Вилючинский перевал и мыс Маячный», – сказал Владимир Солодов.

Отдельно обсудили приведение в нормативное состояние автодороги А-401, это необходимо для повышения безопасности дорожного движения. Также рассматривается вопрос ремонта и приведения в нормативное состояние аэродрома Тиличики. Финансирование данных работ планируется передать Росавиации.