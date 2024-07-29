Юбилейная выставка камчатского фотохудожника Валерия Востокова открыта до 30 августа

Жителей и гостей Камчатского края приглашают на персональную фотовыставку «Фотографический хронотоп» к юбилею камчатского фотохудожника Валерия Востокова. Автор подготовил для экспозиции более 100 чёрно-белых и цветных фотографий, представляя своё творчество за многие годы увлечения светописью. Увидеть его работы можно в Камчатском краевом художественном музее. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Первые фотографии (аналоговые по тому времени) были сняты и отпечатаны ещё в подростковом возрасте. На данной выставке автор покажет фотографии самых разных жанров. Это пейзаж, портрет, натюрморт, концептуальная фотография, несколько фотографий из новой серии «Молчание руин», как попытку визуальным языком выразить проблему философии времени, которая интересует автора в настоящий период творчества. Для Валерия Востокова характерно поэтическое и философское восприятие мира, желание проникнуть в тайну повседневного языком фотографического образа. Таким образом, автор посредством визуального языка фотоизображений вступает в диалог со зрителем», - сообщает Камчатский центр народного творчества.



«Многие зададут вопрос, почему выставка называется "Фотографический хронотоп". Вообще "хронотоп" в переводе с греческого это «время и место». Если говорить об истории этого термина, его ввел знаменитый русский физиолог Алексей Ухтомский. Мне кажется, фотография, как никакое другое искусство, совмещает в себе эти два понятия – понятие времени и понятие пространства. Оно идеально это совмещает, когда фотограф берет фотокамеру, снимает в определенное время в определенном месте. В этом отношении у меня будут показаны фотографии из серии «Молчание руин», как вопрос воспоминаний и проблема времени, которая очень важна в философском дискурсе», – отметил мастер фотографии Валерий Востоков.



Выставка «Фотографический хронотоп» будет работать до 30 августа. Камчатский краевой художественный музей расположен по адресу: Петропавловск-Камчатский, улица Ленинская, 62. Телефон для справок: 42-42-88.