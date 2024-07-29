Медики Камчатки рассказали, что сохранение здоровья детей – одна из основных задач государства

Одной из составляющих общественного здоровья является здоровье матери и ребенка, в том числе репродуктивное здоровье и здоровая беременность, рассказали в Центре общественного здоровья.

Сохранение здоровья детей – одна из основных задач государственной политики России в сфере защиты интересов детства.

«В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний в российских регионах проводится неонатальный скрининг, который позволяет в первые дни жизни ребенка диагностировать заболевание и начать лечение»,– сказано в сообщении.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», для повышения ответственного отношения к репродуктивному здоровью Минздрав России разработал одноименный типовой проект. Задачами проекта «Репродуктивное здоровье» являются оценка состояния здоровья у граждан, повышение медицинской грамотности и информированности населения о факторах риска и способах укрепления здоровья репродуктивной системы.