Камчатским общественникам помогут подготовить грантовые заявки в Фонд экологических проектов

Камчатским общественникам помогут подготовить грантовые заявки в Фонд экологических и природоохранных проектов России. Посвященная этому встреча депутатов и представителей общественных экологических и туристических организаций прошла в Законодательном собрании под руководством председателя комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Оксаны Герасимовой.

В мероприятии также участвовали министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Андрей Лебедько.

Как прокомментировала Оксана Герасимова, эта встреча с общественниками, которые занимаются разного рода экологическими инициативами, – начало работы по формированию заявок на получение грантов Фонда экологических и природоохранных проектов Российской Федерации.

«Идея создания этого Фонда была озвучена Президентом РФ в феврале в ходе Послания Федеральному Собранию. Фонд начнет работать с 2025 года, там будут аккумулированы средства в размере 1 млрд рублей. На получение грантов могут заявляться с проектами и инициативами общественные организации из всех регионов страны. Очень важно, чтобы Камчатка приняла в этом активное участие. Поэтому мы собрались, чтобы обсудить экологические и природоохранные инициативы наших общественных организаций, а в дальнейшем помочь им качественно подготовить проекты и направить их в Фонд», – рассказала она.

На встрече с общественниками обсуждались инициативы, связанные с озеленением Петропавловска-Камчатского, с созданием общественных экологических мониторингов по сбору и переработке отходов и другие.

«Мы говорили также о том, что необходимы инициативы по внедрению принципов устойчивого развития в наших туристических компаниях. И здесь Минтуризма готово подключиться и рассмотреть разные направления. Обсуждалось, насколько реально заявиться в Фонд с проектом обустройства таких востребованных маршрутов, как, к примеру, горный массив Вачкажец и его охранная зона. Кроме того, мы обдумывали возможность на примере одной из туристических компаний, которые имеют свои природоохранные идеи, сформировать проект и выйти с инициативой, чтобы его реализовать сначала у себя, а потом тиражировать и на другие объекты», – отметила Оксана Герасимова.

Она сообщила, что в начале сентября природоохранный комитет вновь встретится с общественниками и рассмотрит уже сформированные проекты с учетом требований Фонда экологических и природоохранных проектов РФ.

Фонд поддержки экологических проектов и инициатив будет создан в России до 1 октября 2024 года. Соответствующее поручение было дано по итогам Послания главы государства Федеральному Собранию.

В поручении говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить создание фонда поддержки инициатив и проектов граждан, общественных организаций и объединений в области охраны окружающей среды, предусмотрев выделение начиная с 2025 года на эти цели бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1 миллиарда рублей в год».