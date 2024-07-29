Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Более тысячи рабочих привлекли для строительства главного аэропорта Камчатки

Более тысячи рабочих привлекли для строительства главного аэропорта Камчатки

13:30
39
Более тысячи рабочих привлекли для строительства главного аэропорта Камчатки

Порядка 1,2 тысяч рабочих привлечено для строительства нового аэропорта полуострова, которое идет круглые сутки, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Площадку строительства объекта посетил губернатор Владимир Солодов.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», генеральный директор организации «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский рассказал, что на стройке идут работы по внутренней и наружной отделке, возведению инженерных коммуникаций, благоустройство.

«Инженерные системы на первом этаже смонтированы уже на 80%, активно проходят работы и на всех других этажах. Заканчиваем изведение башен телетрапов, скоро они тоже приобретут такой же цвет, как панели на основном здании терминального комплекса. Большие работы ведутся по благоустройству привокзальной площади, возводятся парковки, подъездные дороги», – сказано в его сообщении.

Площадь терминала внутренних и международных рейсов составит более 50 тысяч кв. м. Внутри построят гостиницу и торговые площади. Пропускная способность нового терминала составит 1145 пассажиров в час.

Проект строительства нового терминала аэропорта Петропавловск-Камчатский находится на завершающем этапе и реализуется холдингом «Аэропорты Регионов» за счет собственных и кредитных средств, значимую долю в которых занимает кредитная линия ВЭБ.РФ в размере 16,9 миллиарда рублей.

Общий бюджет проекта составляет 28,3 миллиарда рублей. 

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Глава региона прокомментировал итоги общественных слушаний по вопросу строительства мечети на Камчатке
Программа строительства арендного жилья на Камчатке — подрядчик завершает фасадные работы первого дома в Петропавловске
Глава Камчатки проверил ход строительства в популярной зоне отдыха
Добиться финансирования строительства системы водоснабжения в Соболеве поручил глава Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.