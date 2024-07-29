Более тысячи рабочих привлекли для строительства главного аэропорта Камчатки

Порядка 1,2 тысяч рабочих привлечено для строительства нового аэропорта полуострова, которое идет круглые сутки, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Площадку строительства объекта посетил губернатор Владимир Солодов.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», генеральный директор организации «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский рассказал, что на стройке идут работы по внутренней и наружной отделке, возведению инженерных коммуникаций, благоустройство.

«Инженерные системы на первом этаже смонтированы уже на 80%, активно проходят работы и на всех других этажах. Заканчиваем изведение башен телетрапов, скоро они тоже приобретут такой же цвет, как панели на основном здании терминального комплекса. Большие работы ведутся по благоустройству привокзальной площади, возводятся парковки, подъездные дороги», – сказано в его сообщении.

Площадь терминала внутренних и международных рейсов составит более 50 тысяч кв. м. Внутри построят гостиницу и торговые площади. Пропускная способность нового терминала составит 1145 пассажиров в час.

Проект строительства нового терминала аэропорта Петропавловск-Камчатский находится на завершающем этапе и реализуется холдингом «Аэропорты Регионов» за счет собственных и кредитных средств, значимую долю в которых занимает кредитная линия ВЭБ.РФ в размере 16,9 миллиарда рублей.

Общий бюджет проекта составляет 28,3 миллиарда рублей.