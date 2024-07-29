Врачи объяснили жителям Камчатки, что такое неонатология

Если педиатрия как отдельный раздел медицины появилась в начале 19-го столетия, то неонатология – во второй половине двадцатого, когда в ноябре 1987 года врач-неонатолог был добавлен в список медицинских специальностей и должностей в России, сообщили в Центре общественного здоровья.

«Неонатолог — самый первый врач новорожденного. Первые 28 дней жизни ребенка чрезвычайно важны для выявления возможных патологий, симптомы которых впоследствии могут быть стерты. Но в этом случае болезнь может проявляться через месяцы и годы в более тяжелой и трудно поддающейся лечению форме. Ранняя коррекция во многих случаях поможет снизить риск проявления заболевания в более поздний период, чаще всего в подростковом возрасте», — сказано в сообщении.

Опытный неонатолог – это специалист широкого профиля, который способен видеть и диагностировать ранние признаки нарушений в работе всех систем организма младенца. Его работа заключается в мониторинге развития новорожденного в первый месяц жизни.

Неонатолог также поддерживает здоровых детей и консультирует родителей о развитии младенцев, проводит полное обследование ребенка и дальнейшее наблюдение за его развитием, дает консультации по грудному вскармливанию и развитию лактации, по режиму, гигиене малыша и уходу.

Неонатологи работают не только в больницах, в отделениях интенсивной терапии новорожденных или по уходу за новорожденными, но и в поликлиниках.