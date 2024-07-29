Вице-спикер Госдумы России и губернатор Камчатки провели рабочую встречу

В Москве вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая и губернатор Камчатского края Владимир Солодов провели рабочую встречу, на которой обсудили новые механизмы по привлечению медицинских кадров на Камчатку, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Владимир Солодов поблагодарил Ирину Яровую за поддержку региона, в том числе в части вопросов здравоохранения и образования.

«Хочу поблагодарить за продвижение ряда важных для жителей Камчатского края направлений. Во-первых, вопросов, связанных со здравоохранением и с привлечением новых кадров в регион, а во-вторых, вопросов, связанных с образованием подрастающего поколения на Камчатке. Сейчас мы активно отрабатываем со структурами Банка ВТБ вопрос размещения современного комплекса для организации круглогодичного отдыха детей в городе Елизово. Историческое решение для Камчатки — создание полноценного флагманского лагеря, который станет новым этапом в обеспечении качественного детского отдыха на Камчатке», — сказал глава региона.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», в Госдуме подчеркнули, что строительство на полуострове новой краевой больницы позволит привлечь в регион новых молодых специалистов.

«Когда мы говорим, что хотим закрепить население на Дальнем Востоке, мы должны обеспечить семьям главное - весь набор того, что предполагает качественную, долгую жизнь. И здоровье - в абсолютном приоритете. Мною направлено обращение на имя министра здравоохранения РФ по выездной диспансеризации на Камчатке специалистов федеральных центров. Это вопрос сбережения жизни и здоровья, обеспечения демографической безопасности. Убеждена, что диспансеризации и профилактические осмотры помогут на ранних стадиях выявить и упредить развитие заболеваний», — сказала Ирина Яровая.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился создать штаб по подготовке к вводу в эксплуатацию первого этапа Камчатской краевой больницы, который будет работать в ежедневном режиме для исключения сбоев в завершении работ на главном объекте региона. Первое заседание штаба глава субъекта провёл лично.