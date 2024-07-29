Медики Камчатки рассказали, когда требуется консультация неонатолога

Консультативное обследование у неонатолога рекомендуется всем детям первого месяца жизни, в том числе полностью здоровым, но особенно в его консультациях нуждаются недоношенные дети и дети с низкой массой тела, младенцы, рожденные во время сложных родов и с врожденными пороками развития, рассказали в Центре общественного здоровья.

Многие скрытые патологии у новорожденного имеют симптомы, которые могут быть обнаружены только специалистом.

«Визит к неонатологу требуется в следующих случаях: преждевременные роды, врожденные пороки развития, неврологические симптомы, внутриутробные инфекции и их последствия, гипоксии плода во время беременности, длительная желтуха новорожденных, симптомы которые не исчезли в первые дни жизни, появление сыпи и опрелостей, грыжи и подозрения на них, родовые травмы», – сказано в сообщении.

По словам специалистов, чем раньше диагностировано отклонение от нормы и начато лечение, тем меньше вреда оно наносит организму ребёнка. При этом ценным является каждый день этого короткого, но очень важного периода.