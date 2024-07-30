На Камчатке закончили заливку первой плиты фундамента дома № 13 на улице Красинцев

Реставрация дома № 13 на улице Красинцев продолжают и подрядчики уже завершили заливку первой плиты фундамента здания, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева рассказала, что сейчас в доме зачищают стены.

«В ближайшее время дом будет приподнят и между первой плитой и домом будет залита ещё одна плита-бетонное основание, оно укрепит всё здание и сделает его более устойчивым. Также нанесена специальная гидроизоляционная смесь, чтобы в будущем исключить протечек фундамента. Продолжаются работы по очистке стен. В целом реставрационные работы будут продолжаться до середины осени. Также в самое ближайшее время мы ожидаем, что начнется реконструкция дома № 11 по Красинцев. Это также объект культурного наследия», – сказано в ее сообщении.