Законопроекты против незаконной миграции получили поддержку властей

Законопроекты, направленные на пресечение незаконной миграции концептуально поддержаны профильными ведомствами, министерствами и правоохранительными органами и будут направлены в Правительство РФ и Верховный суд для получения официального отзыва. Об этом заявила автор законопроектов, руководитель Комиссии по вопросам миграционной политики, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая по итогам заседания группы 29 июля.

«Наша рабочая группа по вопросам миграционной политики преобразована в комиссию, её важность повышена. Эта комиссия будет носить временный характер, исходя из того, что решения, которые ранее принимались Государственной Думой и поручения, которые давались Президентом, должны находиться уже в плоскости правоприменения, неукоснительного соблюдения и реализации органами исполнительной власти, как федерального, так и регионального уровня», - сказала Ирина Яровая.



«Законопроекты, которые были нами разработаны и предварительно направлялись в министерства и правоохранительные органы, получили абсолютно положительный отклик, и сегодня нами принято решение о том, что от имени Комиссии они направляются в Правительство Российской Федерации и в Верховный суд для получения официального отзыва», - сообщила вице-спикер ГД.



«Напомню, что это серьезные решения, направленные на повышение ответственности за организацию нелегальной миграции, за совершение правонарушений лицами, которые в нелегальном статусе пребывают на территории нашей страны, по блокировке ресурсов, которые дают информацию об оказании услуг на ускорение и на незаконную легализацию иностранных граждан, а также комплекс решений, которые связаны с конкретными квалифицирующими признаками по подделке документов и по тем действиям, которые можно рассматривать как содействие нелегальной миграции», - напомнила она.



«Сегодня мы рассматривали очень важные вопросы, связанные с оценкой знаний русского языка, истории, с адаптацией, с вопросами, связанными с состоянием здоровья и сопровождением пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Нами сегодня сформирован целый перечень вопросов, адресованных профильным министерствам. Мы полагаем, что министерствам надлежит провести дополнительную аналитическую работу, потому что анализ, который мы сделали как Государственная Дума, оказался гораздо глубже и серьезнее. И у нас есть конкретные вопросы, на которые мы планируем получить конкретные ответы и предложения», - проинформировала руководитель Комиссии по вопросам миграционной политики.

«Можно сказать, что благодаря Государственной Думе выстраивается еще и новая форма межведомственного взаимодействия, потому что формат глубокого профессионального обсуждения тем, которые находятся на стыке разных министерств, именно на площадке Государственной Думы, показывает высокую эффективность и результат. Государственная Дума выступает, в определенной степени, регулятором в споре между различными министерствами, которые на протяжении некоторого времени по тем или иным причинам не вышли на определенные решения», - подчеркнула вице-спикер ГД.



Также Ирина Яровая сообщила, что по ее инициативе повышен статус участия представителей от министерств.



«Всем министерствам рекомендовано представить статус участников не ниже заместителя руководителя министерства или правоохранительного органа. Сегодня в нашей работе принимал участие первый заместитель министра внутренних дел Горовой Александр Владимирович. И это, несомненно, серьезно повысило уровень доклада со стороны главного профильного ведомства», - сказала она.



Руководитель Комиссии сообщила, что следующее заседание будет проведено в четверг, 1 августа. На нем планируется детально рассмотреть доклады министерства здравоохранения и министерства просвещения.