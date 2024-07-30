Полсотни малышей родились на Камчатке на прошлой неделе

На Камчатке на прошлой неделе (30 неделя 2024 года) родились 50 детей. Об этом ИА "Камчатка" сообщили в агентстве ЗАГС Камчатского края. По официальным данным, с начала года в Камчатском крае родилось 1597 малышей.

Девочек родители назвали: Анастасия, Вероника, Ирина, Зоя, Алиса, Милана, Алёна, Мираслава, Карина, Александра, Таисия, Анна, Лия, София, Милена, Дарья, Валерия, Ева, Полина, Дария.



Мальчикам дали такие имена: Мирон, Владимир, Алексей, Дмитрий, Серафим, Мухаммад, Роман, Андрей, Мирослав, Руслан, Иван, Алимхан, Даниил, Фёдор, Марк, Матвей, Александр, Святослав, Насип.



На прошлой неделе на Камчатке зарегистрировали брак 56 пар. Всего с начала года скрепили свои судьбы узами брака 1178 пар. Между тем, расторгли брак 33 пары. Общее количество расторгнувших брак с начала года составляет 1108 пар.



На 30 неделе 2024 года зарегистрировано 63 смерти. Всего с начала года умерли 2039 человек.