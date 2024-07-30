Медики Камчатки рассказали, что в России объявлена неделя популяризации грудного вскармливания

С 29 июля по 4 августа в России проходит Неделя популяризации грудного вскармливания, в честь Международной недели грудного вскармливания, рассказали в Центре общественного здоровья на Камчатке.

Грудное молоко считается уникальным питанием, которое на 100% удовлетворяет потребности новорождённого, включает более 500 питательных элементов, легко усваивается и переваривается. Также оно налаживает телесный и психологический контакт между малышом и мамой.

По рекомендациям медиков, исключительно грудное вскармливание необходимо ребёнку минимум в течение первых шести месяцев жизни, причём оно должно начаться уже в течение первого часа после рождения и происходить «по требованию» малыша.