Во время отпуска на Камчатке военные могут получать медпомощь в поликлиниках

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что у военных, которые находятся в отпуске на территории региона, должна быть возможность получать амбулаторную медицинскую помощь в гражданских поликлиниках.

«Я сразу, как только узнал об этой необходимости для бойцов, поручил краевому министерству здравоохранения проработать данный вопрос. Во время отпусков военнослужащие могут обращаться в любое медицинское учреждение на Камчатке и бесплатно получать медицинскую помощь. Фонд “Защитники Отечества” будет осуществлять помощь в записи к врачу. Главные врачи, а также заместители главных врачей медицинских учреждений Камчатки находятся в коммуникации с координаторами Фонда и проводят индивидуальную работу с каждым бойцом», – сказано в его сообщении.

Раньше оказание медицинской помощи военнослужащим усложнялось тем, что в ряде регионов отсутствовали военно-медицинские организации. Кроме того, у военных нет полиса ОМС.