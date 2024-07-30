Почему мама не хочет кормить грудью, ответили врачи с Камчатки

Специалисты отмечают, что корни таких проблем могут появиться еще с периода беременности. И консультанты по грудному вскармливанию умеют распознавать их, наблюдая детей с самого раннего возраста, рассказали в Центре медицинской профилактики.

Они и отмечают следующие видимые факторы: болезненные кормления, кровоточащие трещины, мастит, недостаточное количество молока, закупорки протоков, кусание, недостатки прикладывания.

Скрытыми причинами проблем с грудным вскармливанием являются проблемы в период беременности, роды путем кесарева сечения, затяжные роды, эпидуральная анестезия или стимуляция родовой деятельности. У младенца на это могут влиять родовая травма (переломы, вывихи), кривошея, смещение костей черепа, короткая уздечка языка, пищевая непереносимость и т.д.

Специалисты также советуют отмечать послеродовую депрессию у мамы, гормональный дисбаланс, нарушения уровня глюкозы в крови.