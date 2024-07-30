Штраф за незаконный сбор дикоросов грозит жителям Камчатского края

На Камчатке за незаконный сбор ягод и грибов предусмотрен штраф. Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края информирует об объёмах, сроках и способах сбора дикоросов (на одного человека при разовом посещении лесов):

Июль – сентябрь:

жимолость синяя (камчатская) - 5 килограммов на одного человека;

белый гриб, груздь, подосиновик, маслёнок, моховик, подгруздок, рыжик, лисичка, опёнок, сморчок, вешенка, шампиньон - до 30 килограммов на одного человека.



Август – сентябрь:



голубика обыкновенная - 30 килограммов;

шиповник иглистый - 20 килограммов;

шиповник морщинистый - 20 килограммов;

шиповник тупоушковый - 20 килограммов.



Сентябрь – октябрь:



брусника обыкновенная - 30 килограммов;

клюква болотная - 10 килограммов;

рябина бузинолистная - 30 килограммов;

рябина сибирская - 20 килограммов;

шикша черная - 30 килограммов;

морошка - 20 килограммов;

красника (клоповка) - 10 килограммов;

княженика арктическая - 5 килограммов.



При сборе пищевых лесных ресурсов граждане обязаны исключить негативное воздействие на природные объекты, соблюдать правила пожарной, санитарной безопасности в лесах и осуществлять сбор спелых плодов. Об этом ИА "Камчатка" сообщили в пресс-службе правительства региона.



«Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации за совершение правонарушений предусмотрена административная ответственность. Административная ответственность за самовольное использование лесов и уничтожение лесных ресурсов предусмотрена частью 3 статьи 8.26 КоАП РФ. Санкцией указанной статьи заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов в местах, где это запрещено, либо неразрешенными способами или приспособлениями, либо с превышением установленного объема или с нарушением установленных сроков, а равно сбор, заготовка и реализация указанных ресурсов предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц – от 1 тысячи до 2 тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой», - сообщил начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) министерства Денис Егоров.



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