За парк на Пограничной в Петропавловске будет отвечать Дворец молодёжи

В Петропавловске-Камчатском территорию парка, которая находится на улице Пограничной в микрорайоне «Электрон», передадут в использование Дворцу молодёжи. Сейчас учреждение, совместно с камчатской молодёжью и жителями города, ведёт активную разработку общей тематики парка. Об этом ИА "Камчатка" сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Детская и молодёжная тематика парка в последующем благоустройстве будет сохранена. Сейчас идёт сбор идей и концепций, которые исходят непосредственно от жителей. Недавно удалось услышать, что предлагает наша молодёжь, и это очень интересные и перспективные концепции - мы обязательно их реализуем. Также учитываются предложения всех заинтересованных лиц. Для более конструктивного взаимодействия следует направить своё предложение в администрацию Петропавловска-Камчатского, либо непосредственно в “КГАУ Дворец Молодёжи”», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.



Глава региона также акцентировал внимание на том, что в отличие от многих общественных пространств в Петропавловске-Камчатском, которые закреплены за администрацией, за парк на Пограничной будет отвечать именно Дворец молодёжи – продумывать событийную линейку мероприятий, благоустройство и поддерживать порядок на его территории.



Добавим, что парк на улице Пограничной сейчас закрыт.