Медики Камчатки рассказали о значении грудного вскармливания

Грудное вскармливание имеет огромное значения для дальнейшей жизни ребенка. Педиатры отмечают следующие плюсы кормления грудью:
- насыщает организм ребёнка необходимыми витаминами, минералами, кислотами и полезными веществами;
- повышает иммунитет малыша;
- стимулирует деятельность пищеварения, налаживает стул и работу желудка;
- развивает мышцы, способствует росту и развитию маленького ребёнка;
- полезно для роста зубов, костей и ногтей новорождённого;
- благотворно влияет на функционирование сосудов и сердца, на состояние нервных клеток;
- участвует в формировании новых тканей и клеток;
- благотворно влияет на психологическое развитие и эмоциональное состояние;
- успокаивает и налаживает сон ребёнка;
- формирует правильный прикус;
- ускоряет и облегчает период адаптации к новым условиям.
По словам медиков, на сегодняшний день ни один производитель искусственных детских смесей не смог воспроизвести состав материнского молока.