Медики Камчатки рассказали о значении грудного вскармливания

Грудное вскармливание имеет огромное значения для дальнейшей жизни ребенка. Педиатры отмечают следующие плюсы кормления грудью:

- насыщает организм ребёнка необходимыми витаминами, минералами, кислотами и полезными веществами;

- повышает иммунитет малыша;

- стимулирует деятельность пищеварения, налаживает стул и работу желудка;

- развивает мышцы, способствует росту и развитию маленького ребёнка;

- полезно для роста зубов, костей и ногтей новорождённого;

- благотворно влияет на функционирование сосудов и сердца, на состояние нервных клеток;

- участвует в формировании новых тканей и клеток;

- благотворно влияет на психологическое развитие и эмоциональное состояние;

- успокаивает и налаживает сон ребёнка;

- формирует правильный прикус;

- ускоряет и облегчает период адаптации к новым условиям.

По словам медиков, на сегодняшний день ни один производитель искусственных детских смесей не смог воспроизвести состав материнского молока.