Населенные пункты Камчатки пополнились новыми пожарными автомобилями

Глава Камчатки Владимир Солодов вручил ключи от пожарных автомобилей для Анавгая, Ключей и Лесного, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», также подготовлен снегоболотоход, который будет обеспечивать безопасность на туристических маршрутах полуострова.

«Очень важно, что техническое оснащение подразделений пожарно-спасательных частей укрепляется с каждым годом. Нет ни одного года, когда бы мы не приобретали дополнительные автомобили. Сейчас также реализуется программа строительства пожарных постов, которые уже построены в Хайрюзово, Вывенке, Апуке. Мы будем продолжать эту программу. Основа эффективности пожарно-спасательных подразделений, конечно же, человеческий фактор — профессиональные и мужественные спасатели. Я желаю, чтобы ваш опыт и профессионализм требовались только на тренировочных мероприятиях. Поздравляю вас с получением новой техники», – добавил губернатор.

Всего было передано четыре единицы техники – УРАЛ, два автомобиля ГАЗ и снегоболотоход «Кречет».

Противопожарная служба Камчатского края состоит из 50 подразделений, из них: 5 пожарно-спасательных частей, 5 пожарных частей; 40 пожарных постов.