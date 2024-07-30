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  4. Медики полуострова: в камчатских роддомах выступают за грудное вскармливание

Медики полуострова: в камчатских роддомах выступают за грудное вскармливание

17:45
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Медики полуострова: в камчатских роддомах выступают за грудное вскармливание

Специалисты регулярно проводят встречи с будущими мамами, разъясняют особенности послеродового периода и первого прикладывания ребенка к груди и отвечают на множество вопросов, рассказали в Центре общественного здоровья.

Медики уверены, что именно материнское молоко может дать малышу силы и все полезные вещества, необходимые для нормального физического и умственного развития, спокойного сна и дальнейшей способности противостоять болезням.

О причинах отказа молодых мам от кормления детей грудью, о том, когда, действительно, нельзя кормить и что дает материнское молоко новорожденному, в «Медкабинете» на радио «Камчатка» расскажет специалист по грудному вскармливанию, медицинский психолог камчатского краевого роддома №1 Татьяна Патык.

Программа выйдет в эфир сразу после новостей на 105,5FM.

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