Министр науки Валерий Фальков поддержал предложение вице-спикера ГД Ирины Яровой

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал предложение заместителя Председателя ГД Ирины Яровой о создании рабочей группы по подготовке к целевому набору в будущем году на площадке Государственной Думы. С такой инициативой вице-спикер ГД выступила в ходе Правительственного часа с участием министра в Государственной Думе 30 июля.

«Государственной Думой в инициативном порядке был разработан и законодательно подтвержден уникальный механизм подготовки кадров по целевому набору. В этом году мы имеем прекрасные показатели, когда работодателями было подано 114 тысяч заявок, и 173 тысячи заявок подано абитуриентами. И это без учета СПО», - подчеркнула Ирина Яровая.



«При этом по сравнению с прошлым годом по медицинским специальностям, когда было выбрано только 65 % квот, в этом году может быть уже свыше 88% квот. По педагогам было 44%, будет 65%», - сообщила автор закона о новом механизме целевого набора.



«Предлагаем для того, чтобы на будущий год еще более эффективно провести подготовку к целевому набору, вместе с вами и с министрами, которые входили в нашу рабочую группу, продолжить эту работу на площадке Государственной Думы в рамках официальной рабочей группы», - предложила Ирина Яровая.



«Благодарю еще раз за сотрудничество. Мой ответ будет краткий: поддерживается. Будем еще более обстоятельно взаимодействовать весь предстоящий год. Спасибо вам большое», - сказал Валерий Фальков.