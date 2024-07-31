Жители Камчатки могут свободно собирать дикоросы для себя, но в разумных пределах

Жители Камчатского края могут свободно собирать дикоросы для собственных нужд в разумных пределах. Сроки и объёмы сбора дикоросов при разовом посещении леса на Камчатке введены для воспроизводства и сохранения лесных ресурсов, а также сохранения кормовой базы для диких животных. Такие ограничения на Камчатке действуют с 2017 года и публикуются на официальном сайте.

«С 2017 года действуют максимальные объёмы по сбору дикоросов при разовом посещении леса. Они введены лесохозяйственными регламентами и опубликованы на сайте. Объёмы на самом деле очень большие, 20-30 килограммов для собственных нужд вполне достаточно. При том, что ограничение действует на разовое посещение, то есть человек может пойти и собрать дикоросы ещё и на следующий день в таком же объёме», — сообщил министр лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Дмитрий Щипицын.

Министр отметил, что при сборе ягоды запрещено пользоваться механическими способами, такими как пылесосы, палки и другие.

«Варварские способы сбора дикоросов приводят потом к тому, что растения не воспроизводятся, и мы теряем ягодники, и потом просто нечего будет собирать. Именно поэтому вводятся такие ограничения. Но каких-то новых правил по сбору дикоросов не вводилось. Что касаемо сроков, то тоже мы их регулируем каждый год, но здесь в зависимости от погоды. Допустим, в этом году довольно прохладное лето. И жимолость созрела позже, то есть раньше, чем в конце июля её сбор был невозможен. Обдирать зеленую ягоду, конечно, нельзя, это носит ущерб», — добавил Дмитрий Щипицын.

Порядок промышленной заготовки дикоросов так же регулируется. Но для этого нужно взять в аренду лесной участок.

Напомним, на Камчатке сбор дикоросов (ягод, грибов), может осуществляться в следующие сроки и объёмы на одного человека при разовом посещении лесов:

Июль – сентябрь:



жимолость синяя (камчатская) - 5 килограммов на одного человека;

белый гриб, груздь, подосиновик, маслёнок, моховик, подгруздок, рыжик, лисичка, опёнок, сморчок, вешенка, шампиньон - до 30 килограммов на одного человека.

Август – сентябрь:



голубика обыкновенная - 30 килограммов;

шиповник иглистый - 20 килограммов;

шиповник морщинистый - 20 килограммов;

шиповник тупоушковый - 20 килограммов.

Сентябрь – октябрь:



брусника обыкновенная - 30 килограммов;

клюква болотная - 10 килограммов;

рябина бузинолистная - 30 килограммов;

рябина сибирская - 20 килограммов;

шикша черная - 30 килограммов;

морошка - 20 килограммов;

красника (клоповка) - 10 килограммов;

княженика арктическая - 5 килограммов.

При сборе пищевых лесных ресурсов граждане обязаны исключить негативное воздействие на природные объекты, соблюдать правила пожарной, санитарной безопасности в лесах и осуществлять сбор спелых плодов.