Оксана Лут и Владимир Солодов обсудили развитие АПК Камчатки

В Минсельхозе России прошла рабочая встреча губернатора Камчатского края Владимира Солодова и министра сельского хозяйства Оксаны Лут, на которой обсудили динамику развития агропромышленного комплекса региона и планы на текущий год.

«Агропромышленный комплекс — одна из приоритетных отраслей экономики региона, которая демонстрирует достойные результаты. Эффективной работе камчатских агропредприятий способствует государственная поддержка и, конечно же, хочу поблагодарить вас за это», — сказал Владимир Солодов.



Камчатский край занимает первое место в России по вылову и переработке рыбы. В 2023 году увеличилось производство по ряду ключевых позиций. Наблюдается положительная динамика и по некоторым другим направлениям – в частности, в животноводстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы регулирования рыбохозяйственной отрасли и повышения качества жизни на сельских территориях.