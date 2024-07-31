Ремонт памятника батарее лейтенанта Максутова почти завершён в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском пушки на Никольской сопке заняли своё прежнее место. Об этом глава краевой столицы Константин Брызгин сообщил на своих страницах в социальных сетях.

«Памятник «Смертельной» батарее лейтенанта Александра Максутова отремонтировали: с пушек сняли несколько слоев краски, огрунтовали и покрасили. Деревянные лафеты заменили. Остаётся только восстановить благоустройство: плетённый забор и цепное ограждение по периметру площадки памятника», - написал в посте глава Петропавловска-Камчатского.



5 сентября этого года наш город отмечает 170-летие героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году. Макет «Смертельной» батареи лейтенанта Александра Максутова является одним из памятников и символов этой победы. Об этом напомнили в пресс-службе администрации Петропавловска.