В столице Камчатки стартовал 5-й фестиваль уличного искусства «Авача стрит-арт»

В Петропавловске-Камчатском художники начали наносить рисунки на торцы многоквартирных домов в рамках пятого юбилейного фестиваля «Авача стрит-арт». Сейчас работа проводится по трём адресам – на улицах Дальневосточной, 16 (Северо-Восток), Даурской, 8 (район Моховой) и Якорной, 1/1.

На Северо-Востоке к творчеству приступила команда Effect graff в составе: Никита Пинчук, Егор Герасимов (оба из Санкт-Петербурга) и Евгений Краснояров из Красноярска. Будущая картина, объединённая общим сюжетом, украсит сразу три торца указанного дома. Название муралу ребята пока не придумали, но, по их словам, они стараются донести своё видение Камчатки.

«Сюжет нашего триптиха основывается в том числе на путешествии по полуострову, которое мы совершили в прошлом году на мотоцикле «Урал». По следам полученных впечатлений мы решили изобразить немного футуристическую картину, где главные герои – папа, мама и ребёнок, которые отправились на рыбалку», - рассказал один из авторов рисунка Егор Герасимов.

В районе Моховой, в свою очередь, над муралом работает наш земляк Андрей Волков. Он почти закончил рисунок под названием «Тихий». Главная тема – Тихий океан, дикая природа и путешественник, который вдохновлён увиденным.

На улице Якорной работу завершает наш гость из Пушкино Московской области Сергей Салин. Его арт-объект олицетворяет тёплый семейный отдых на берегу океана. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска.

Всего на фестивале этого года планируется украсить 11 торцевых стен многоквартирных домов города. Авторами рисунков станут восемь художников – из Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Красноярска, Пушкино и Подольска. Тематика работ – Год семьи, природа, история Петропавловска и всего Камчатского края.

В этом году организаторы расширили рамки фестиваля. К созданию рисунков будут привлечены сами жители Петропавловска в ходе специализированных мастер-классов – их будет три. Горожане познакомятся с принципами нанесения краски для граффити, поучаствуют в создании картин и смогут поработать с баллоном, сфотографироваться на память на фоне готовых работ и в процессе их создания.

Как ранее сообщало ИА "Камчатка", фестиваль «Авача стрит-арт» проводится в Петропавловске-Камчатском с 2020 года. За весь период художники нарисовали на строениях и торцах зданий 78 картин, которые украсили городские улицы.