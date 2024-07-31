С 1 августа в Камчатском крае увеличат страховые пенсии

1 августа Отделение СФР по Камчатскому краю проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий 33 869 жителей региона, работавших в 2023 году. Корректировка выплат коснётся всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтённые ранее при её назначении.

Августовский перерасчёт пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2024 году она составляет 133,05 руб. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счёта, запросив её через личный кабинет на портале госуслуг. Об этом ИА "Камчатка" сообщили в пресс-службе ОСФР.

Как и все плановые ежегодные повышения пенсий, Отделение СФР по Камчатскому краю проведёт перерасчёт автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику.

Как ранее сообщало ИА "Камчатка", с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всех работающих пенсионеров. Повышение выплат для них будет проводиться на общих основаниях с неработающими пенсионерами, с учетом инфляции за предыдущий год. Первая индексация пенсий работающих пенсионеров пройдет в феврале следующего года, Отделение Соцфонда по Камчатскому краю сделает перерасчет автоматически. Индексация будет применяться к сумме пенсии с учетом повышений за 2016-2024 годы, - период, в котором индексация пенсий для работающих пенсионеров фиксировалась, но не выплачивалась. Это позволит сделать более высокую прибавку к пенсии.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в контакт-центр Отделения СФР по Камчатскому краю: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).