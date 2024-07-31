Арендное жильё на Камчатке смогут получить участники специальной военной операции

Участники специальной военной операции в приоритетном порядке смогут получить арендное жильё. Точный перечень специалистов, которые смогут претендовать на арендное жилье, определят в ближайшее время, об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«На Камчатке предстоит ввести в оборот 670 квартир для реализации программы арендного жилья. Первые из них — 80 квартир на улице Арсеньева. Федеральными нормативными актами определены приоритетные категории, в том числе это участники спецоперации, а также приезжие и местные специалисты. В частности, медики и педагоги, работники организаций сферы культуры, искусства, креативных индустрий, спортсмены и другие специалисты, которые не имеют в собственности жилых помещений. Хочу тоже подчеркнуть, что формированием списка конкретных специалистов, будут заниматься ответственные министерства», — сообщил Владимир Солодов.

Добавим, программа арендного жилья также будет реализована в микрорайоне Северный, где в рамках реализации долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города Петропавловск-Камчатского строится «Дальневосточный квартал».

Инвестиционный проект реализуется в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), первые жилые метры – 619 квартир – появятся до конца 2025 года. Также арендное жильё планируют построить в Елизове. Напомним, с участием Банка ДОМ.РФ в Дальневосточном федеральном округе сегодня реализуется 63 проекта, благодаря которым жилищные условия улучшат 80 тыс. семей.