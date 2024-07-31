Белки грудного молока перевариваются уже в груди матери, рассказали медики Камчатки

Ученые доказали, что и белки ребенок, находящийся на грудном вскармливании, получает предварительно переваренные в молочной железе, сообщили в Центре общественного здоровья.

Доказано, что протеазы, присутствующие в грудном молоке, высвобождают сотни пептидов, полученных из молочных белков. Однако вопрос о том, начинается ли переваривание белков грудного молока в молочной железе, остается до конца не решенным.

Результаты показали, что грудное молоко содержит более 1100 уникальных пептидов, полученных в результате гидролиза молочного белка в молочной железе.

Эти пептиды произошли из 42 молочных белков и включали 306 потенциальных биоактивных пептидов. Молочные протеазы активно расщепляют молочные белки в молочной железе, инициируя высвобождение функциональных пептидов.

Таким образом, ребенок, находящийся на прямом грудном вскармливании, получает частично предварительно переваренные белки и многочисленные биологически активные пептиды.