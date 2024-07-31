Строители укрепят фундамент вокруг памятника Часовня в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском ведётся реставрация исторического места в центре города – Часовни возле братской могилы защитников Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году. Это одна из самых важных задач в преддверии 170-й годовщины героической обороны.

В настоящее время ООО «НИВАД», специализированная организация, имеющая лицензию на проведение реставрационных работ, занимается укреплением фундамента вокруг Часовни. Заменяется аварийная кирпичная кладка, которая от сырости, вымытого раствора практически разрушена, а потому стала угрожать сохранности памятника. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Петропавловска Константин Брызгин.



После завершения работ с фундаментом строители займутся самой Часовней: кровлей, укреплением камня, швами, штукатуркой. В результате Часовня обретет привычный и знакомый всем первоначальный вид. Гранитные ступени лестниц выполнят в историческом стиле из цельных плит. Сейчас облицовочные камни сняты, промаркированы и будут собраны снова.



Приведут в порядок и прилегающую к Часовне территорию. В курганах по обе стороны в братских захоронениях покоятся 37 русских воинов - защитников города и 38 захватчиков – англичан и французов. Почистят и покрасят и пушки возле памятника.



В связи с тем, что памятник «Часовня» является объектом культурного наследия, на всех этапах реставрационных работ осуществляется авторский и технический надзор.



Напомним, каменную Часовню соорудили по инициативе губернатора Камчатки Василия Перфильева по проекту областного инженера, статского советника Константина Заранека в 1912 году. Финансирование строительства велось за счёт государства, средств пожарного общества, а также пожертвований жителей.



Сегодня памятник «Часовня» и весь мемориальный комплекс включен в туристической маршрут исторической части города, напоминает нам о героическом событии, как говорят историки – единственной значимой победе России в Крымской войне.



Фото: t.me/bryzgin_pk