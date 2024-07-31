76 соцпроектов, реализуемых на Камчатке, вошли в финал премии «Наш вклад»

76 социальных проектов, реализуемых в Камчатском крае, стали финалистами Национальной премии «Наш вклад». Это первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Координационном центре правительства Российской Федерации. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.





В седьмой специальной номинации сезона 2023-2024 «Поддержка семьи» победителем стало АО «Национальная Медиа Группа». В этой номинации представлены проекты, отражающие цели Года семьи: семья как точка опоры, источник счастья, развития; преемственность поколений; многодетность; материнство, отцовство и детство; ответственность родителей за своих детей и забота о них.





Всего на участие в премии поступило 632 заявки со всей страны, включая новые регионы. Экспертный отбор успешно прошли 509 проектов, представленных 219 организациями – российскими бизнес-компаниями и НКО, ведущими социальную и благотворительную деятельность, созвучную целям и задачам нацпроектов. При этом 45 организаций реализовали проекты, доступные и жителям Камчатского края. Все финалисты премии стали обладателями статуса «Партнер национальных проектов России». Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.





«Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: «Образование», «Демография», «Экология». В поддержку каждого из них количество добровольных инициатив бизнеса и НКО выросло троекратно», - рассказали организаторы.





Национальная премия «Наш вклад» – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в группу лидеров ESG-индекса РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия (по оценке глав субъектов РФ).





Результаты Национальной премии «Наш вклад» 2023-2024 опубликованы на сайте нашвклад.рф и на ресурсах ИД «Коммерсантъ».