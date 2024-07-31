Павильон «Развиваем Дальний» на ВЭФ познакомит участников форума с возможностями макрорегиона

Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представят павильон «Развиваем Дальний» на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 3–8 сентября в рамках ВЭФ-2024.

Участники форума, жители Владивостока и гости города смогут познакомиться с возможностями самого большого макрорегиона России и отправиться в интерактивное путешествие по нему.

Тематические мультимедийные экспозиции «Путешествовать», «Учиться», «Работать» и «Жить» расскажут о динамике развития экономики и дальневосточных городов, возможностях для получения высшего и профессионального образования, туристических маршрутах и объектах гостеприимства для отдыха и новых впечатлений.

Каждая тематическая зона будет оснащена мультимедийным оборудованием и наполнена текстовым и видеоконтентом.

Также можно будет получить информацию о действующих на территории Дальневосточного федерального округа механизмах господдержки предпринимателей, инвестирующих в экономику макрорегиона, и социально значимых программах, направленных на повышение качества жизни людей и реализуемых по поручению Президента России Владимира Путина.

Гости выставки «Улица Дальнего Востока» получат уникальную возможность увидеть, услышать и попробовать на вкус, что из себя представляет восток России и чем он живет, прикоснуться к его самобытной культуре и познакомиться с людьми, которые связали свою жизнь с этим стратегически важным регионом нашей страны.

Как отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в 2013 году президент России объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век.

«За это время было разработано более 80 федеральных законов. Результат этой работы – создана целостная система управления развитием Дальнего Востока и Арктики. С господдержкой построено более тысячи предприятий, инвесторами фактически вложено в экономику 4,4 трлн рублей. Общее количество инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой, приближается к 4 тысячам. Большинство экономических показателей Дальнего Востока существенно превышают среднероссийские. Внедрены специальные инструменты, направленные на улучшение качества жизни людей. С помощью дальневосточной президентской субсидии обновляется и создается новая социальная инфраструктура, обновляются городские пространства. Историческим шансом обновления Дальнего Востока станет выполнение поручений Президента о реновации 25 дальневосточных городов, создании опорных пунктов в Арктике. Люди покупают жилье по льготной дальневосточной и арктической ипотеке, строятся арендные дома. Традиционно на Восточном экономическом форуме мы подводим итоги того, что уже реализовано, и обсуждаем то, что предстоит сделать. Этой же теме посвящена и выставка „Улица Дальнего Востока“», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Камчатский край, как и остальные субъекты Дальневосточного федерального округа, представит свой региональный павильон на выставке «Улицы Дальнего Востока».

В этом году Камчатка собирается удивить гостей и участников форума, показав не только полностью обновленный туристический павильон, но и предоставив возможность буквально окунуться в путешествие по Камчатке с помощью виртуальной реальности, а также вспомнить события 170-летней давности - героической обороны Петропавловска-Камчатского. На «Улицах Дальнего Востока» также будет доступна продукция популярных камчатских брэндов одежды и сувениров.