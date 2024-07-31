Врачи Камчатки провели обзор молока кормящих животных

Самое жирное молоко у тюленей, жирность более 50%, сообщили в Центре общественного здоровья.

- молоко китов похоже на сгущенные сливки (м.ж.д. около 50%);

- самка голубого кита продуцирует около 200л молока в сутки;

- жирность молока дельфинов 40-50 % (у человека 2%, у коровы 3-5%, у кошки - 4%, у собаки -9 %). Молоко дельфинов афалин кремового, розоватого или голубоватого цвета. Дельфинята сосут малыми порциями, быстро (до 10 секунд), но очень часто (через каждые 15-30 мин);

- кобылье молоко, саумал, – самое постное (менее 2% жира). Саумал содержит в 8 раз больше витамина С, чем коровье молоко. Новорожденные жеребята подходят к вымени до 100 раз в сутки;

- верблюжье молоко усваивается людьми с лактозной непереносимостью. В этом молоке больше витамина С, чем в коровьем;

- кенгуру – супер-тандемщица. Она обычно носит в сумке одного детеныша, плотно присоединенного к соску как к пуповине, и одновременно его кормит. Второй сосок доступен детенышу снаружи, и оба получают разное молоко. Младшему - больше углеводов и меньше жиров, старшему – больше жиров;

- орангутаны – за самоотлучение. Они кормят молоком до восьми лет;

- один из видов пауков, toxeus magnus из семейства пауков-скакунов, кормит паучат чем-то вроде молока. Белесая жидкость образуется на нижней части брюшка. Самка сначала оставляет ее капельками на полу гнезда, а позже паучата получают "молоко" прямо с тела матери. Так продолжается недели две, затем они начинают искать другую пищу, но еще три недели возвращаются к маме подкрепиться. Паучье молоко богато белком, в нем есть сахара и жиры;

Человек научился «паразитировать» на репродуктивных функциях жвачных животных для выкармливания своего потомства. Некоторые даже утверждают, что если в сушеное молоко жвачных животных насыпать дополнительных ингредиентов, оно будет лучше для человеческих детенышей, чем молоко homo sapiens. Человеческим младенцам – человеческое молоко.