Ирина Яровая выразила соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана Виктора Денищенко

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая выразила соболезнования родным, близким и всем жителям краевой столицы в связи с уходом из жизни ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Петропавловска-Камчатского Виктора Маркьяновича Денищенко. Виктор Маркьянович скончался на 99 году жизни.

«Примите искренние соболезнования и глубокое личное сопереживание в связи с уходом из жизни Виктора Маркьяновича Денищенко.

Навсегда в нашей памяти и в истории нашей страны останется священный подвиг Победителей. Мужество, сила духа и любовь к своей стране - тот урок, который на все времена будет жить в сердцах поколений благодарностью, уважением и светлой памятью.

Замечательный человек, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского.



18-летним парнем Виктор Маркьянович ушёл на фронт. Был ранен, но вернулся в армию. Участвовал в освобождении Украины, Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии. Награждён орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Виктор Маркьянович - пример для молодых камчатцев. Он всегда призывал молодежь помнить своих дедов и прадедов, брать с них пример, знать свою историю и говорил, что тогда мы всегда будем победителями.

Добрая память и благодарность Виктору Маркьяновичу навсегда сохранится в истории Камчатки и наших сердцах», - сказала Яровая.