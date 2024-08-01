Ирина Яровая встала на защиту интересов жителей Камчатки. Поводом для этого стало обращение жителя Петропавловска-Камчатского Андрея Лещенко. Мужчина написал вице-спикеру Госдумы, когда столкнулся с непростой ситуацией. После операции на колено, проведенной за пределами региона, житель Камчатки был вынужден возвращаться домой в стесненных условиях на борту самолета.

«У меня был разрыв мениска коленного сустава. И до того, как вылетал на операцию, я заранее указал в личном кабинете «Аэрофлота», что мне, когда я буду транспортироваться обратно необходимо будет оказание спецуслуги. Это всё было зафиксировано. Но, когда я улетал обратно из Москвы, специального места для малоподвижных людей мне не было предоставлено. Хотя я летел в ортезе, который нельзя было сгибать и разгибать, нога была в прямом положении 8 часов. В это же время со мной летел молодой парень, он летел в аппарате Илизарова, ему тоже не предоставили места с расширенным пространством. Честно, мне было обидно до слёз за этого парня», - рассказал житель Петропавловска-Камчатского Андрей Лещенко.



Когда вопрос касается жизни и здоровья жителей полуострова вице-спикер Госдумы Ирина Яровая всегда реагирует незамедлительно. После ситуации с жителем Камчатки Ирина Яровая обратилась к руководству «Аэрофлота» для доработки функционала бронирования мест для маломобильных граждан, чтобы неудобства, которые пришлось испытать Андрею Лещенко, впредь не повторялись.



«"Аэрофлот" объяснил это тем, что система у них в этом плане не доработана. То, что они видят в билетах и на своих мониторах, по факту это не отражается на стойке регистрации. Почему я обратился к Ирине Анатольевне? Я давно слышал, что она помогает гражданам и особенно жителям Камчатки, всегда отзывается и идёт навстречу», - добавил житель Петропавловска-Камчатского.



Вся эта ситуация произошла в конце декабря прошлого года. Сотрудники московского аэропорта обеспечили Андрея Лещенко, который передвигался на костылях, всем возможным. Проблемой стало лишь отсутствие места с расширенным пространством впереди на самом воздушном судне. Как признается мужчина, он обратился к Ирине Яровой даже не ради себя, а ради других жителей полуострова.



«Хочу сказать Ирине Анатольевне огромное спасибо! Надеюсь, что эта ситуация действительно повлияет на авиакомпанию и сейчас всё это изменится в лучшую сторону для всех жителей Камчатского края», - заключил Андрей Лещенко.