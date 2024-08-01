Судостроение Камчатского края в активной стадии развития

В Камчатском крае активно развиваются судостроительная и судоремонтная отрасли обрабатывающих производств. Развитие данной сферы, в свою очередь позволяет обеспечить стремительное развитие рыбопромышленного комплекса.

«В регионе судоремонтная отрасль занимает второе место среди обрабатывающих производств по объему промышленного производства, а также является важным звеном в обеспечении развития рыбодобывающего комплекса, транспорта и в перспективе нефтегазовой промышленности региона. Стратегической целью отрасли является создание конкурентоспособного судоремонтного кластера, удовлетворяющего потребности рыболовецкого, транспортного и военного флотов, доля в ВРП которого к 2035 году составит не менее 1,2 процента», - сказала Юлия Морозова, заместитель председателя краевого правительства.

Сегодня в регионе реализуется несколько перспективных инвестиционных проектов в данной сфере. В регионе действуют ряд образовательных программ, направленных на подготовку профессиональных кадров для отрасли судоремонта и судостроения.

Одним из перспективных направлений по развитию судоремонта (судостроения) является создание образовательно-производственного центра на базе КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» по направлению «Судостроение и судоремонт».

Также зампред добавила, что судостроение, которое на полуострове долгое время находилось в стагнации, на сегодняшний день находится в активной стадии развития. Возрождение отрасли, столь значимой для развития экономики Камчатского края, стало возможным благодаря решению Президента Российской Федерации о введении так называемого инвестиционного принципа в отраслевое законодательство.

Добавим, что недавно состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации на малотоннажном рыболовном сейнере «Сокоч», который построили на Камчатке.

Сейнер «Сокоч» построен в рамках проекта «Строительство 6 малотоннажных рыболовных сейнеров проекта 04130» Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина по программе инвестиционных квот. Цель проекта — строительство шести малотоннажных рыбопромысловых судов длиной не менее 25 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

В мероприятии также приняли участие работники Колхоза имени Ленина, неравнодушные граждане, представители общественности и власти.