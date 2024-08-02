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  4. Ирина Яровая предложила Роману Чекушову изучить опыт строительства судов для Камчатки

Ирина Яровая предложила Роману Чекушову изучить опыт строительства судов для Камчатки

14:30
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Ирина Яровая предложила Роману Чекушову изучить опыт строительства судов для Камчатки

Ирина Яровая предложила статс-секретарю – заместителю министра промышленности и торговли РФ Роману Чекушову изучить опыт самостоятельного построения судна Колхозом имени Ленина на Камчатке, а также вместе посетить судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде, где в настоящее время идет строительство судна для Камчатки.

Соответствующие предложения Ирина Яровая озвучила в ходе встречи с Романом Чекушовым, который недавно вступил в должность статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли РФ.
«Строительство судов – крайне важная тема для Камчатки. Важная и сама по себе, и связанная с развитием рыбной отрасли. В настоящее время на заводе «Янтарь» достраивают судно для нашего колхоза «Ленина». И с ним возник ряд проблем: затянули сроки, подняли цену. Мною была проведена работа с руководством Министерства промышленности и торговли, а также объединённой судостроительной корпорации. Благодаря этому удалось выйти на положительное решение о продолжении строительства судна для Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина и сформировать график работ. Планирую в сентябре посетить завод и, во-первых, посмотреть, как идет строительство судна, а во-вторых, обсудить вопросы, связанные с тем, как по Камчатке будут решаться эти вопросы в дальнейшем», - сообщила Ирина Яровая.
«Наши камчатские рыбаки создали крайне интересный прецедент. На Камчатке, привлекая специалистов по судостроению, сами построили судно. Предлагаю Вам два этих вопроса изучить, вместе посетить и завод «Янтарь», и посетить Камчатку для того, чтобы изучить этот опыт: не имея даже тех мощностей, которые традиционно предполагаются для этого, такая серьезная задача успешно решена», - сказала вице-спикер ГД.
Замминистра поблагодарил камчатского депутата за внимание к данному вопросу и поддержал предложения посетить Камчатку и Калининград.

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