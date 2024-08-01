Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Первые звуки, вкус и запах ребенка после рождения – медики

Первые звуки, вкус и запах ребенка после рождения – медики

11:01
38
Первые звуки, вкус и запах ребенка после рождения – медики

В течение девяти месяцев ребенок находился в условиях, которые полностью обеспечивали все его потребности. И как таковых-то потребностей у него не было, а внутриутробная жизнь малыша дарила ему ощущения комфорта и безопасности, сообщили в Центре общественного здоровья.

Первый звук, который услышал ребенок внутри материнской утробы – это звук маминого организма: стук сердца, шум легких, кишечника, сосудов. Первый вкус – вкус амниотической жидкости, который изменялся в зависимости от маминого рациона питания, но чаще всего был сладковатым.

Первый запах – это запах мамы. Амниотическая жидкость заполняла легкие и нос малыша, и он ощущал этот запах постоянно. Также в копилку внутриутробного опыта нужно добавить ощущение опоры, которое давали малышу стенки матки.

После родов эти стимулы, дающие ощущение безопасности и комфорта, пропадают, возобновляясь только на руках у мамы. Психологи уверены, что вне материнской утробы первое время малыш испытывает тревогу и страх.

Так почему же детки успокаиваются на руках у мамы? Оказывается, грудь пахнет так же, как амниотическая жидкость. Именно ориентируясь на запах, новорожденный прикладывается к груди, поскольку ведущий анализатор у ребенка это – обоняние.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Медики Камчатки считают, что детская площадка является местом повышенной опасности для ребенка
Как укрепить здоровье детей в летние месяцы? — советы медиков
Научите детей здоровому и правильному образу жизни — рекомендации медиков
Обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка проверяют следователи на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.