Первые звуки, вкус и запах ребенка после рождения – медики

В течение девяти месяцев ребенок находился в условиях, которые полностью обеспечивали все его потребности. И как таковых-то потребностей у него не было, а внутриутробная жизнь малыша дарила ему ощущения комфорта и безопасности, сообщили в Центре общественного здоровья.

Первый звук, который услышал ребенок внутри материнской утробы – это звук маминого организма: стук сердца, шум легких, кишечника, сосудов. Первый вкус – вкус амниотической жидкости, который изменялся в зависимости от маминого рациона питания, но чаще всего был сладковатым.

Первый запах – это запах мамы. Амниотическая жидкость заполняла легкие и нос малыша, и он ощущал этот запах постоянно. Также в копилку внутриутробного опыта нужно добавить ощущение опоры, которое давали малышу стенки матки.

После родов эти стимулы, дающие ощущение безопасности и комфорта, пропадают, возобновляясь только на руках у мамы. Психологи уверены, что вне материнской утробы первое время малыш испытывает тревогу и страх.

Так почему же детки успокаиваются на руках у мамы? Оказывается, грудь пахнет так же, как амниотическая жидкость. Именно ориентируясь на запах, новорожденный прикладывается к груди, поскольку ведущий анализатор у ребенка это – обоняние.