На Камчатке в 40-ю гвардейскую бригаду морской пехоты набирают операторов БПЛА

На Камчатке проводят набор граждан на военную службу в составе 40-й гвардейской бригады морской пехоты на должность операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Представитель Минобороны России рассказал, что обучение длится от двух недель до двух месяцев, в зависимости от изначальной подготовки гражданина.

«Операторы занимаются ведением разведки и сопровождением групп при выполнении боевых задач. Также они выявляют цели для нанесения огневого поражения, уничтожения живой силы, техники и вооружения противника, обслуживают и подготавливают БПЛА к применению, снаряжают ударные БПЛА и FPV-дронов средствами поражения. Нужно будет работать с разведывательными, разведывательно-ударными БПЛА, с барражирующими боеприпасами и FPV-дронами. Обучение операторов БПЛА осуществляется в центрах подготовки, созданных в воинских частях и соединениях, а так в Государственном центре беспилотной авиации», – сказано в его сообщении.

В ходе обучения операторы БПЛА научатся:

— управлению БПЛА (взлет, посадка, пикирование, прохождение различных сложных трасс и траекторий), в том числе и с дополнительной нагрузкой БПЛА;

— собирать дроны и готовить их к применению;

— устанавливать программное обеспечение и перепрошивать их;

— снаряжать БПЛА средствами поражения.

Единовременная выплата при подписании контракта о прохождении военной службы в Камчатском крае с первого июля составляет 700 000 рублей.

Получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00. Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!».