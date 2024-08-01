На конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» заявлены четыре фильма о Камчатке

На Всероссийский конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений» направлены четыре фильма о Камчатском крае.

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что конкурсом организаторы хотят поддержать активных людей.

«Дальний Восток – уникальная территория нашей страны. Здесь находятся арктические суровые земли, тундра и тайга, спящие и действующие вулканы Камчатки и Курильских островов, самое глубокое озеро в мире – священный Байкал, Шантарские острова Хабаровского края, уникальные и не живущие в других местах птицы и звери. Мы предлагаем не только посетить дальневосточные регионы, а испытать свои силы, проверить свою выносливость, умение преодолеть выбранный маршрут, увидеть себя с другой стороны. Мы хотим поддержать тех активных людей, которые путешествуют сами, любят нашу землю, которым нравится наш Дальний Восток, и они готовы об этом рассказать, чтобы люди из других регионов прониклись историями и решили увидеть Дальний Восток своими глазами», — сказано в его сообщении.

Каждый путешественник по-своему открывает удивительную дикую природу Дальнего Востока. Участники конкурса путешествовали по вулканам Камчатки, отправлялись покорять Набильский хребет в Сахалинской области, поднимались на самую высокую вершину Хабаровского края, сплавлялись по горным рекам. Все фильмы будут публиковаться на официальных страницах конкурса.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за 2 место в номинациях — по 300 000 рублей, за 3 место — по 100 000 рублей.

Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Заявки на участие принимают до 30 декабря через официальный сайт конкурса путешественникдв.рф.

Для участия необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток.