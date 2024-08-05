Ирина Яровая: «Мы в ответе за межнациональный мир и согласие в нашей стране»

«Предлагаем Правительству РФ рассмотреть вопрос о возможности использования всех существующих помещений в территориальных ОВД, где предполагается временное содержание административно задержанных под цели и задачи временного размещения лиц, подлежащих выдворению. В том случае, если в специальных учреждениях нет мест или если данные объекты территориально удалены и требуется время для транспортировки», - заявила заместитель Председателя ГД, Руководитель парламентской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая, выступая на пленарном заседании Государственной Думы.

«Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. И нашим общим преимуществом является тот факт, что на протяжении многих веков в нашей стране сформирована уникальная ситуация взаимодействия разных народов. Нам необходимо выработать те решения, которые позволят безусловно обеспечить стратегию развития нашей страны и действовать в логике безусловной защиты законных прав и интересов наших граждан», - сказала Ирина Яровая.



«Указом Президента Российской Федерации утверждена Концепция миграционной политики, в соответствии с которой были даны поручения Правительству Российской Федерации. В 2020 году Президентом было поручено Правительству Российской Федерации унифицировать механизмы, связанные с установлением контроля за пребыванием иностранных лиц на территории Российской Федерации, а также унификацией механизмов контролируемого пребывания и выдворения лиц, совершивших правонарушения. Это важнейший момент, обеспечивающий факторы, в том числе противодействия коррупции, исполнения законов со стороны любых иностранных лиц, пребывающих на территории нашей страны», - напомнила вице-спикер ГД.



«Выдворение и контролируемое пребывание - это те действия уполномоченных правоохранительных органов, которые позволяют быть уверенными гражданам Российской Федерации в том, что своевременно будут задействованы механизмы выявления, пресечения любых правонарушений, а тем более преступлений. Наша комиссия провела детальный анализ действующего законодательства и подзаконных нормативных актов. По инициативе депутатов Государственной Думы принято 4 федеральных закона, которые серьёзно совершенствуют механизм выдворения, упрощая процедуру и сокращая временной период, что, безусловно, качественно повлияет на невозможность пребывания в длительные сроки лиц, которых пребывание на территории России признано нежелательным, и которые нарушают действующее законодательство. Мы пригласили руководителя ФССП, заместителя руководите МВД для того, чтобы детально разобрать, как обеспечивается исполнение действующего законодательства и каким образом будет обеспечено исполнение норм, принятых нами в настоящее время. Мы выявили целый ряд вопросов, связанных в том числе, что по разным причинам правительством Российской Федерации не исполнены те поручения, которые давались Президентам нашей страны», - сообщила парламентарий.



«Необходима донастройка всей системы, в том числе внесение изменений в Постановление Правительства, которое устанавливает порядок и условия содержания иностранных лиц в специальных учреждениях. С учетом того, что суды, которые принимают решения о выдворении с территории Российской Федерации, находятся в разных регионах, и это суды разной юрисдикции, что предполагает необходимость создания условий для перемещения выдворяемых лиц с любой точки Российской Федерации. Исходя из того, что специальные учреждения существуют только в определенных городах, перед службой судебных приставов стоит задача размещения временного выдворяемых лиц в каких-то учреждениях. Мы предлагаем Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об возможности использования всех существующих помещений в территориальных отделах внутренних дел на территории Российской Федерации, где предполагается временное содержание административно задержанных под цели и задачи временного размещения тех субъектов, которые подлежат выдворению. В том случае, если в специальных учреждениях нет мест или если данные объекты территориально удалены и требуется время для транспортировки», - подчеркнула Ирина Яровая.



«Это даст безусловную гарантию неукоснительности соблюдения исполнения решений суда по выдворению, по упрощенной процедуре ускорения действий самих территориальных органов внутренних дел и возможности службы судебных приставов сокращать время по выдворению данных субъектов», - добавила она.



«Кроме того, мы предлагаем Правительству обратить внимание на выводы Счетной палаты о том, что различные системы миграционного учета разрозненного характера не создают единого понимания тех важных вопросов, которые сопряжены с выработкой новых решений по миграционной политике. Создание реестра контролируемых лиц предполагает его интеграцию в уже существующие системы. Нет необходимости множить системы. Необходимо создать единую систему с умным, эффективным вложением бюджетных средств. Обращаясь к правительству Российской Федерации, мы актуализируем необходимость оперативного решения этих вопросов, поскольку они находятся в прямой компетенции правительства Российской Федерации и уполномоченных органов исполнительной власти», - предложила зампред ГД.



«Наша логика и наша позиция в том, что мы в ответе за межнациональный мир и согласие в нашей стране. Мы в ответе за успешное развитие нашей страны. И те решения, которые мы будем предлагать по поручению председателя и палаты, будут носить характер выверенных, умных и последовательных действий», - заключила Ирина Яровая.