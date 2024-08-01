Медики Камчатки рассказали, можно ли есть острую пищу в период кормления

Многие мамы опасаются есть острую пищу во время кормления грудью.

Оказывается, пряное вещество из перца действительно попадает в грудное молоко после еды, рассказали в Центре общественного здоровья.

В ходе исследования, проведенного Мюнхенским техническим университетом, было обнаружено, что после того, как кормящие грудью женщины съели блюдо, содержащее перец, алкалоид пиперин, отвечающий за остроту перца, присутствовал в их грудном молоке.

Эти данные помогают расшифровать механизмы, которые формируют наши предпочтения в еде с младенчества.

Грудное молоко – это первая пища ребенка. Различные исследования показывают, что вкусовые ощущения в раннем детстве влияют на пищевое поведение взрослых. В отличие от коммерческой смеси, натуральное молоко каждый день имеет разный вкус и запах. Различия во многом связаны с питанием матери.

Вкус и аромат потребляемой матерью пищи не передаются ее молоку один в один. Исследования показали, что активные вещества запаха и вкуса из чеснока или кофе частично попадают в материнское молоко, в то время как ароматы рыбьего жира или чая для кормления в этом отношении практически не имеют значения.