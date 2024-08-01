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  4. Маршрут «Вокруг Толбачиков» вновь открыт для туристов на Камчатке

Маршрут «Вокруг Толбачиков» вновь открыт для туристов на Камчатке

14:05
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Маршрут «Вокруг Толбачиков» вновь открыт для туристов на Камчатке

Маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке вновь открыт для посещения. Ранее прогнозы МЧС предполагали возможность схода селевого потока на популярный туристический маршрут в связи с возросшей активностью соседнего вулкана Безымянный. Однако эти опасения не подтвердились. Пирокластика и лава сошли в противоположном направлении - в сторону реки Сухая Хапица. Эту же информацию подтвердили туристы, которые возвращались с маршрута «Вокруг Толбачиков», когда узнали об опасности. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе сети природных парков «Вулканы Камчатки».

«Вернулся с маршрута «Вокруг Толбачиков». Попали под пеплопад. Ничего критичного. Спокойно его переждали в палатках и пошли дальше», - рассказал руководитель туристической группы.

Несмотря на открытие маршрута «Вокруг Толбачиков», сеть природных парков «Вулканы Камчатки» призывает посетителей проявлять повышенную осторожность при передвижении по этому району, так как обстановка остаётся нестабильной.

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