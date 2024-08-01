Семь поддельных банкнот выявили банки за полгода на Камчатке

За шесть меcяцев текущего года в банковской системе Камчатского края были обнаружены шесть поддельных денежных знаков Банка России и одна фальшивая стодолларовая банкнота.

Все выявленные поддельные роcсийские банкноты имели номинал пять тысяч рублей и были образца 1997 года — эти купюры подделывают чаще всего. Банкнота номиналом сто долларов США 1996 года была принята на экспертизу от клиента в одном из отделений коммерческого банка.



«Количество поддельных российских банкнот, выявленных на Камчатке банками, по сравнению с первым полугодием прошлого года осталось на прежнем уровне. В целом по стране фальшивые денежные знаки Банка России выявляются все реже. Так, за шесть месяцев этого года количество обнаруженных подделок в России сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года почти в полтора раза», — рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков Отделения Банка России по Камчатскому краю Инна Филиппова.



Специалисты советуют всегда проверять банкноты не менее чем по трем защитным признакам: на ощупь, на просвет и изменяя угол зрения. Все признаки подлинности банкнот можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение», а также в мобильном приложении «Банкноты Банка России».



Приложение не проверяет банкноты на подлинность, однако содержит всю необходимую информацию о том, где на денежных знаках расположены защитные признаки и как они выглядят. С помощью приложения банкноту можно найти в каталоге, а также определить годы ее выпуска и модификации. Для этого необходимо навести на купюру камеру мобильного телефона. Сомнительные банкноты можно отнести на бесплатную экспертизу в коммерческий банк. Если вы уверены, что в руках подделка, — в полицию. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России.