Бойцам Камчатки за последний месяц направили более 50 мотоциклов

Военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты отправили 54 мотоцикла за последний месяц по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«За последний месяц направили в зону специальной военной операции 54 мотоцикла. Накануне военнослужащие 40-й гвардейской бригады морской пехоты получили ещё одну партию», — сообщил Владимир Солодов в своих социальных сетях.

В свою очередь военнослужащие отметили, что мотоциклы помогут им более эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий.

«Мотоциклы позволяют увеличить скорость и мобильность наших штурмовых групп. С данной техникой мы также сможем оперативно эвакуировать раненых. Победа будет за нами!» — сказали в видеообращении бойцы 40-й бригады морской пехоты.

Камчатские бойцы постоянно получают гуманитарные грузы по поручению главы региона. Владимир Солодов ни раз отмечал, что Камчатка сплотилась в вопросах помощи фронту, и что для жителей региона слова воинская доблесть и защита отечества имеют огромный вес. Бойцы с Камчатки чувствуют помощь от региона, и знают, за что они сражаются на передовой.