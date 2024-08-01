Благоустройство набережной Авачи в Елизове проходит без нареканий

Благоустройство набережной реки Авача в Елизове реализуется в экологическом стиле, проект предполагает минимальное использование железа и бетона. Работа ведётся в соответствии с установленным графиком и без нареканий.

Проект благоустройства набережной реки Авачи в Елизовском городском поселении в 2023 году стал победителем конкурса проектов малых городов и исторических поселений Минстроя России и конкурса проектов дальневосточных городов. Работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».



«На объекте завершены и уже приняты работы по входной группе, многофункционального центра и дорожек набережной, также реализованы арт-объекты, выполнена большая часть тропинок и дорожек для прогулок. Сейчас на объекте производится вертикальная планировка территории и планировка технологического проезда для обслуживающего транспорта, ведутся подготовительные работы для асфальтирования парковки для личного транспорта, а также мест для остановки туристических автобусов», — рассказала заместитель министра строительства и жилищной политики Лариса Мироненко.



В скором времени начнётся установка детской игровой зоны, малых архитектурных форм, уличной мебели, устройство освещения с системой видеонаблюдения и озеленение пространства набережной. За ходом работ ведётся самый тщательный контроль всеми ответственными службами. Как ранее отмечал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, у жителей Елизовского района есть запрос на доступ к реке, на прогулки вдоль водоёма.



«Надо отметить, что благоустройство набережной подразумевает не только летнее времяпрепровождение, но и зимние развлечения для жителей. На территории набережной планируется обустроить каток с пунктом проката коньков, ледовыми дорожками и зоной для катания самых маленьких горожан. Мы сохраняем необходимые темпы работ, чтобы завершить реализацию проекта в срок и создать для жителей и гостей Елизово новое комфортное безопасное и красивое место отдыха», — отметил технический директор подрядной организации Иван Стрельцов.



Реализуемый проект по благоустройству должен обеспечить сохранение экологического баланса городской территории, создать благоприятный климат для жителей и гостей региона, а также сформировать современный ландшафтный облик города.



Конкурс по определению лучших проектов в области городской среды будет проводиться вплоть до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение». Конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Добавим, проект «Формирование комфортной городской среды» был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и реализуется с 2017 года.