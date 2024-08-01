Камчатские врачи рассказали о действии болезнетворных бактерий при грудном кормлении

«Соединение» грудного молока и слюны защищает младенцев от опасных бактерий.

Действие болезнетворных бактерий может быть остановлено благодаря уникальной химической реакции, возникающей при взаимодействии материнского молока и детской слюны, сообщили в Центре медпрофилактики.

К такому заключению пришли исследователи из университета Квинсленда.

Ученые под руководством профессора неонатолога Хелен Лилей доказали, что бактериальная флора, формирующаяся в полости рта и кишечнике грудных детей, влияет на здоровье человека в течение всей его жизни.

В результате было обнаружено ранее неизвестное и уникальное действие соединения материнского молока и детской слюны, которое, видимо, типично для млекопитающих и служит укреплению детского иммунитета.

«Это "соединение" усиливает действие полезной микрофлоры и останавливает действие патогенной. Подобный эффект соединения молока и слюны наблюдается в течение 6 недель после родов. В это время оно может, например, ограничивать рост сальмонеллы и стафилококков и стимулировать рост лактобактерий», ­– говорится в работе, опубликованной в научном журнале PLoSONE.