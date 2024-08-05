«Решение о вступлении в гражданство нашей страны должно сопровождаться осмысленным глубоким уважением к традициям и культуре многонационального народа России, уважением и неукоснительным соблюдением законов. И, конечно, священный долг и обязанность по служению Отечеству и защите интересов России должны отражаться в реальных действиях. Поэтому, сегодня мы будем рассматривать законопроект, который касается того, что при вступлении в гражданство Российской Федерации иностранные граждане до принесения присяги, при принятии решений уполномоченным органам должны быть поставлены на учет в военном комиссариате», - сказала заместитель Председателя ГД, руководитель Комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая перед пленарным заседанием Государственной Думы.

«Важнейшие вопросы были рассмотрены в весеннюю сессию именно по инициативе фракции «Единая Россия» в рамках реализации поручения Президента нашей страны, поручения Председателя Государственной Думы. Несомненно, вопросы безопасности являются ключевыми в обеспечении защиты законных интересов наших граждан. Именно по инициативе Государственной Думы и по поручению Председателя нами было проведено большое парламентское расследование по биобезопасности, которое в рамках весенней сессии было продолжено в формате постоянно работающей комиссии. В рамках которой мы формируем предложения для решения вопросов упреждения любых правонарушений и преступлений, связанных с биоагентами, и с теми опасными источниками и рисками, которые сегодня по-прежнему исходят с территории Украины через лаборатории, созданные Пентагоном. Мы создаём надёжный периметр безопасности и защиты», - сказала Ирина Яровая.



«Важнейшая тема, которая находится в работе Государственной Думы, это миграционная безопасность. Мы относим это не просто к числу приоритетов, мы провели детальный глубокий анализ по поручению Председателя Государственной Думы, пригласили к работе все уполномоченные федеральные органы и правоохранителей. Законодательные инициативы, разработанные депутатами Государственной Думы по вопросам пресечения нелегальной миграции, повышения ответственности, усиления мер по выдворению, создание дополнительных механизмов контроля, полностью поддержаны Правительством и всеми правоохранительными органами. Это говорит о том, что Государственная Дума сегодня действует в логике абсолютно защиты интересов Российской Федерации и исполнения концепций и стратегических документов, разработанных по поручению Президента нашей страны», - подчеркнула вице-спикер ГД.



«Сегодня по поручению Председателя Государственной Думы мы рассмотрим разработанный нами законопроект, который касается вопросов принятия гражданства Российской Федерации. Несомненно, решение о вступлении в гражданство нашей страны должно сопровождаться осмысленным глубоким уважением к традициям и культуре многонационального народа России, уважением и неукоснительным соблюдением законов. И, конечно, священный долг и обязанность по служению Отечеству и защите интересов России должны отражаться в реальных действиях. Поэтому, сегодня мы будем рассматривать законопроект, который касается того, что при вступлении в гражданство Российской Федерации иностранные граждане до принесения присяги, при принятии решений уполномоченным органам должны быть поставлены на учет в военном комиссариате. Кроме того, мы вводим в число основания для прекращения гражданства неисполнения этой обязанности. Безусловно, это отвечает общественным и государственным интересам и дает объективный, правдивый ответ на то, каковы намерения того или иного субъекта, решившего для себя вступить в гражданство нашей страны. Мы, безусловно, уверены в том, что те режимы высылки, которые созданы, дополнительные упрощенные процедуры по инициативе Государственной Думы, создадут правильные механизмы и условия обеспечения безопасности наших граждан», - сообщила зампред ГД.



«Также сегодня мы будем рассматривать обращение к Председателю Правительства Российской Федерации, которое подготовлено по поручению Председателя Государственной Думы, и касается вопросов права применения. Мы убеждены в том, что законы, которые принимаются в нашей стране и которые направлены на обеспечение безопасности, должны неукоснительно соблюдаться всеми, в том числе и должностными лицами. Поэтому мы сегодня, обращаясь к Правительству, ставим вопрос о разработке самим Правительством дополнительных решений, которые обеспечат неукоснительное исполнение вопросов выдворения и предоставят возможность использования всех существующих помещений на территории всех субъектов Российской Федерации для временного размещения лиц, подлежащих выдворению с тем, чтобы не допускать совершения правонарушений», - подчеркнула руководитель парламентской Комиссии по вопросам миграционной политики.



«Мы занимаемся не только вопросами безопасности, но и гуманитарными вопросами, которые направлены на внутреннюю миграцию, создание условий для получения образования и обеспечения экономики квалифицированными кадрами. Это целевой набор, и «Единая Россия» сегодня создала тот механизм, который до появления национального проекта «Кадры» дает широкие перспективы и возможности к успешному решению этих задач», - заключила Ирина Яровая.