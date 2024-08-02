На Камчатке прошла рабочая встреча главы региона с вице-губернатором провинции Хэйлунцзян

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провёл рабочую встречу с делегацией провинции Хэйлунцзян во главе с вице-губернатором Юй Цзяном. Главная цель — дальнейшее укрепление деловых взаимоотношений между стратегическими партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Так, были затронуты вопросы расширения туристических потоков и задействования логистических возможностей Северного морского пути, вопросы эксплуатации воздушных перевозок, а также перспективы сотрудничества в рыбохозяйственном комплексе и в сфере образования.

«Камчатский край, как регион Российской Федерации, расположен в некотором отдалении от основных центров промышленности страны. Одновременно с этим, такие условия являются для нас преимуществом. Камчатка — это природная жемчужина России. Именно на экологической повестке строится развитие региона и все вытекающие из этого направления сотрудничества, которые мы хотим вам предложить», — сказал Владимир Солодов.

Также глава региона добавил, что активное сотрудничество с китайскими партнёрами является безусловным приоритетом в развитии международных отношений.

Провинция Хэйлунцзян является примером успешного социально-экономического развития территории. Наиболее явно выделяются: рыбная промышленность, туризм, наука и экология.

Добавим, что уже подписаны два соглашения о научном и образовательном сотрудничестве между Камчатским университетом имени Витуса Беринга и Хэйлунцзянским университетом в Харбине. В этом году в провинцию Хейлунцзян по образовательной программе отправятся три студента на семестровую стажировку.

Напомним, Камчатский край сотрудничает с Китайской Народной Республикой. Так, на полях VIII Российско-Китайского ЭКСПО было подписано соглашение между санаторием «Начикинским» и одним из крупнейших харбинских туроператоров, работающим с Российской Федерацией более 20 лет — Heilongjiang Tian Ma International Travel Service Group.